«Родная Башкирия, спасибо»: Ляйсан Утяшева поделились трогательным посланием

Известная телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева провела небольшой отпуск в родных краях в Башкирии. Гимнастка приехала в гости к бабушке и дедушке в село Раевка. Отпуск закончился, а Ляйсан Утяшева оставила трогательное сообщение на память.

Напомним, во время отпуска Ляйсан Утяшева с радостью делилась своими приключениями в селе. Спортсменка даже провела экскурсию по селу и рассказала про местную достопримечательность. По словам телеведущей, Раевка для неё – «место силы было, есть и будет».