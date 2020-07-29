В России за сутки выявлено 5,5 тысяч заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. За сутки выявили 5475 новых зараженных коронавирусом. Этот показатель чуть больше, чем вчерашний.
Всего за время пандемии в России выявлено 828 990 человек с COVID-19. Одновременно болеют 194 984, то есть на 2810 человек меньше, чем вчера.
С выздоровлением выписано 8116 человек, что намного больше, чем количество зараженных. За всё время от коронавируса излечились 620 333 человек. Скончались ещё 169 пациентов (за всё время – 13 673).