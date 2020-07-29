В Башкирии нашли мясо с бактериями, которые вызывают смертельную болезнь

В социальных учреждениях Башкирии выявили мясную продукцию, которая потенциально опасна для людей. В мясе обнаружены бактерии, вызывающие смертельную болезнь. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Прокуратура РБ и специалисты Управления ветеринарии отобрали образцы мяса в июле. Был проведен специальный анализ в ветеринарной лаборатории, который выявил наличие опасных бактерий. В мясе нашли Listeria monocytogenes – бактерию, которая вызывает смертельно опасное заболевание – листериоз.