Какие цвета для автомобилей чаще всего выбирают жители Башкирии

Портал UfaTime.ru рассказал о том, какие цвета чаще всего выбирают для своих автомобилей жителиБашкирии.

У каждого третьего автовладельца в республике машина серого или серебристого цвета. Вторым любимым цветом оказался белый. И третье место достойно занял чёрный цвет.

Кроме этого, в Башкирии чаще всего выбирают синие, голубые, красные, коричневые, жёлтые,зелёные машины. На последнем месте оказался фиолетовый цвет.

Аналитик Олейников Игорь рассказал, почему в республике распространены серые и серебристые машины. По его словам, два этих цвета не имеют гендерной принадлежности. Также на этих автомобилях незаметны царапины и грязь. В случае ремонта для них проще найтизапчасти нужного цвета, ничего не нужно красить.