Учебный год в России начнется традиционно с 1 сентября

На совещании с Президентом России Татьяна Голикова рассказала о том, когда в России начнется учебный год.

Владимир Путин отметил: несмотря на падение количества заболевших, необходимо понимать, что вирус никуда не ушел.

Принято решение новый учебный год начинать как обычно в сентября, если не будет рисков. Необходимо провести школьные линейки с соблюдение противоэпидемических мер. Во всех школах нужно провести дезинфекцию, обеспечить антисептиками, средствами индивидуальной защиты. Татьяна Голикова, вице-премьер Правительства России

Голикова добавила, что больше 80 процентов вузов планируют начать обучение с 1 сентября. Остальные - с 14 сентября.