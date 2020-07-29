Учебный год в России начнется традиционно с 1 сентября

На совещании с Президентом России Татьяна Голикова рассказала о том, когда в России начнется учебный год.
Владимир Путин отметил: несмотря на падение количества заболевших, необходимо понимать, что вирус никуда не ушел.
Голикова добавила, что больше 80 процентов вузов планируют начать обучение с 1 сентября. Остальные - с 14 сентября.
Тем временем в России отказались вводить иностранный язык как обязательный предмет на процедуре сдачи ЕГЭ. Правильно ли это? Проголосуйте в опросе в нашей группе в VK.