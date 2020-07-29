Зимой в России появится новая форма гриппа

На совещании с участием Президента России Владимира Путина главный санитарный врач Анна Попова рассказала о новом заболевании, которое появится в стране зимой.
Речь идет о новой форме гриппа. Проблема в том, что население от этой новой формы никогда не прививалось.
Вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались. Было сказано, что 50 процентов населения привили, поэтому мы прошли эпидсезон. Конечно, количество населения надо увеличить, даже бесплатно. Надо как минимум 60 процентов населения взять, чтобы они прошли иммунизацию. А лучше не менее 75 процентов. Обращаюсь к гражданам: эту возможность надо использовать в этом году. Анна Попова, главный санитарный врач России
Также Попова отметила, что для охвата прививками населения остается около 2 месяцев. Специалисты в то же время продолжают исследовать различные вариации коронавирусной инфекции, проводятся сравнительные исследования. Врачи уже опредилили геномы для 281 вида коронавируса.
Никаких поводов для того, чтобы успокоиться, нет. У нас есть полтора-два месяца для подготовки к новому сезону. Анна Попова, главный санитарный врач России