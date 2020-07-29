Зимой в России появится новая форма гриппа

Вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались. Было сказано, что 50 процентов населения привили, поэтому мы прошли эпидсезон. Конечно, количество населения надо увеличить, даже бесплатно. Надо как минимум 60 процентов населения взять, чтобы они прошли иммунизацию. А лучше не менее 75 процентов. Обращаюсь к гражданам: эту возможность надо использовать в этом году.

Анна Попова, главный санитарный врач России