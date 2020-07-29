За алкоголиками Башкирии устроят слежку

Теперь за покупающими алкоголь жителями в Башкирии будут следить.

В каждом муниципалитете республики появятся специальные группы людей, которые будут сообщать полиции об алкогольных нарушениях. Эти группы состоят из 5-9 человек, которые являются представителями общественных организаций, партий и просто активных граждан.

Данный пункт содержится в программе по снижению потребления алкоголя и табака на 2020-2024 годы. Кроме этого, в программе также содержатся различные методы борьбы с вредными привычками. Это и спорт, и проведение мероприятий, публикации в СМИ и т.д.