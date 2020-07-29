Башкирские спидвеисты одержали первую победу в сезоне

В выходные хозяева уступили владивостокскому «Востоку», чем вызвали возмущение в стане болельщиков – у гостей самый молодой состав, потому что опытные гонщики не могут помочь владивостокскому клубу из-за ограничений на въезд, поэтому выступают в Польше. Ну а команде «Башкирия» удалось накануне реабилитироваться. 48:42 – за субботнее поражение. И это первая победа в нынешнем сезоне. Самым результативным спортсменом стал капитан Денис Гизатуллин, который набрал 16 очков.