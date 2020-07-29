Стал известен состав жюри конкурса спортивных комментаторов и ведущих на БСТ

Наталья Кларк – знаменитая спортивная ведущая федерального спортивного канала – вошла в состав жюри конкурса спортивных комментаторов и ведущих в микс-зону для интервью.
Именно Наталья Кларк первой из девушек в стране начала работать в хоккейных трансляциях в качестве корреспондента. Также в состав жюри вошли комментаторы БСТ Артем Кочешев, Дмитрий Каретко, Азамат Муратов и директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.
Завтра – последний день приема заявок. Напомним, оба конкурса проводятся в два этапа. Все условия прописаны на сайте bash.news. Претендентам на комментаторскую позицию необходимо сначала озвучить фрагмент трансляции, заполнить анкету и отправить на электронную почту. А вот ведущим в микс-зоне нужно запись видео с ответом на вопрос, почему именно вы можете стать лучшим корреспондентом у хоккейного борта или футбольной бровки. Затем комиссия отберет лучших, которые и продолжат борьбу.
Вполне вероятно, что победители смогут опробовать свои силы уже на августовских турнирах – на уфимском Кубке республики Башкортостан или казанском Кубке среди обладателей Кубка Гагарина.