Стал известен состав жюри конкурса спортивных комментаторов и ведущих на БСТ

Завтра – последний день приема заявок. Напомним, оба конкурса проводятся в два этапа. Все условия прописаны на сайте bash.news. Претендентам на комментаторскую позицию необходимо сначала озвучить фрагмент трансляции, заполнить анкету и отправить на электронную почту. А вот ведущим в микс-зоне нужно запись видео с ответом на вопрос, почему именно вы можете стать лучшим корреспондентом у хоккейного борта или футбольной бровки. Затем комиссия отберет лучших, которые и продолжат борьбу.