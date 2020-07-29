В Башкирии прошел первый фестиваль по инлайн-хоккею

Хоккейный турнир провели в Иглинском районе на открытой площадке. И это не из области фантастики. Для этого вида спорта лед и коньки не нужны. В райцентре прошел первый фестиваль по инлайн-хоккею «Зори Башкирии». Дебютный форум привлек команды из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска. Поэтому хозяевам соревнований пришлось непросто. Если еще учесть, что московский «Гермес» выступал на чемпионате Европы в Швейцарии.
Клюшки стучат совсем иначе по необычной поверхности вместо привычного льда. Да и хоккеисты на роликах смотрятся в диковинку. Но со стартовым свистком все как будто становится на свои хоккейные места.
На любопытный эксперимент решились в Иглинском районе. Команды по инлайн-хоккею, а именно так называется хоккей на роликах, собрали за считанные дни. Желающие объединиться в команду нашлись. Несколько тренировок помогли сплотиться, подспорьем стал зимний опыт.
Но это дело времени, уверены организаторы. Самое главное – у хозяев есть отменная площадка, которую оценили гости.
Именно поэтому решили организовать первый фестиваль «Зори Башкирии» в надежде, что он станет традиционным. Удивила география турнира – приехали команды из Москвы, Челябинска, сразу два коллектива из Екатеринбурга. Оказывается, в столице Урала инлайн-хоккей очень популярен. Играть в него совсем не грех.
Пока ни иглинцы, ни уфимцы серьезную конкуренцию оказать не смогли, что вполне логично. Приехали лидеры в этом виде, у которых есть опыт международного уровня. Поэтому вполне логично первое место занял московский «Гермес», дополнили тройку лидеров коллективы из Екатеринбурга.