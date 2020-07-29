В Башкирии прошел первый фестиваль по инлайн-хоккею

Хоккейный турнир провели в Иглинском районе на открытой площадке. И это не из области фантастики. Для этого вида спорта лед и коньки не нужны. В райцентре прошел первый фестиваль по инлайн-хоккею «Зори Башкирии». Дебютный форум привлек команды из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска. Поэтому хозяевам соревнований пришлось непросто. Если еще учесть, что московский «Гермес» выступал на чемпионате Европы в Швейцарии.

Клюшки стучат совсем иначе по необычной поверхности вместо привычного льда. Да и хоккеисты на роликах смотрятся в диковинку. Но со стартовым свистком все как будто становится на свои хоккейные места.

На любопытный эксперимент решились в Иглинском районе. Команды по инлайн-хоккею, а именно так называется хоккей на роликах, собрали за считанные дни. Желающие объединиться в команду нашлись. Несколько тренировок помогли сплотиться, подспорьем стал зимний опыт.

Собрались за два дня, будем надеяться, что игра в инлайн-хоккей станет традиционной Альфред Лутфуллин, игрок команды Иглинского района

Иглинские ребята имеют хорошую практику игры на льду. Здесь проходят соревнования зимой. Класс игры в хоккей выше, но не хватает опыта катания на роликовых коньках. Владимир Головастиков, и.п. председателя Федерации роллер спорта Республики Башкортостан

Но это дело времени, уверены организаторы. Самое главное – у хозяев есть отменная площадка, которую оценили гости.

Площадка радует, очень хороший асфальт, не во всех городах России, даже не во всех районах Москвы есть подобные площадки. Иван Калугин, игрок команды «Гермес» /Москва/

Именно поэтому решили организовать первый фестиваль «Зори Башкирии» в надежде, что он станет традиционным. Удивила география турнира – приехали команды из Москвы, Челябинска, сразу два коллектива из Екатеринбурга. Оказывается, в столице Урала инлайн-хоккей очень популярен. Играть в него совсем не грех.

Я служу в церкви, я священник, хочу показать пример силы духа, взаимодействия, патриотизм. Александр Дубасов, игрок команды «Большой двор» /Екатеринбург/