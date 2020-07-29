ФК «Старт-Альтаир» готовится к первенству России III дивизиона

Футбольная команда «Старт-Альтаир» из Уфимского района выступит в первенстве России третьего дивизиона зоны «Урал-Западная Сибирь». Для коллектива этот сезон станет дебютным в турнире всероссийского уровня.

Событие, к которому команда шла несколько лет. Кубок Республики Башкортостан над головой молодого коллектива. «Старт-Альтаир» за последние годы собрал все награды внутреннего первенства. Были и бронза, и серебро, и золото чемпионата, и Суперкубок. И вот сезон 2019 года команда закрыла красивой победой.

Но сейчас о былых заслугах думать не стоит. У коллектива новый этап. Со следующего сезона «Старт-Альтаир» будет играть в первенстве России III дивизиона.

Очень большой шаг для нас. Мы доказываем, что мы не на два- три года, у нас есть цели и задачи. Ильдус Шарафутдинов, тренер ФК «Старт-Альтаир»

Ильдус Шарафутдинов в команде с 2014 года. Знает все достоинства и недостатки каждого. Но для выступления на всероссийском уровне в «Старт-Альтаир» пришел новый главный тренер Дмитрий Макаров. До этого он работал в салаватском «Зените» и продолжает руководить воспитанниками ФК «Уфа» 2006 года рождения.

Возглавил команду буквально два-три недели назад, сейчас тренируемся, готовимся. Игра будет от атаки, потому что на этом уровне собраны действительно мастеровитые ребята. Дмитрий Макаров, главный тренер ФК «Старт-Альтаир»

С приходом нового специалиста у команды усилились тренировки. Сейчас они проходят по два-три раза в неделю. В рамках подготовки к новому чемпионату коллектив уже сыграл два контрольных матча. В одном из них клубу противостал ашинский «Металлург».