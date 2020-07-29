Погода на 30 июля в Башкирии: меньше дождей, больше жары

"Лето, солнце, жара" – поётся в знаменитой песне. Именно так можно описать 30 июля в Башкирии. Но переживать не стоит, прежней 35-градусной духоты уже не будет.

Мы узнали, какая погода ожидается в крупных городах республики 30 июля.

Погода в Уфе на 30 июля

Жарко. Так можно охарактеризовать этот день в столице

Утром температура воздуха составит +20 градусов, в полдень +25. С 14:00 столбик термометра поднимается до отметки в +27..+28 градусов. Весь день будет безоблачным и по-летнему жарким. Местами может быть ветер до 10 м/с.

Погода в Стерлитамаке на 30 июля

В Стерлитамаке весь день будет тоже жарким и ясным.

В 8:00 температура воздуха составит +19 градусов. К полудню потеплеет до +25, а к 14:00 до +27. Ясная, солнечная погода сохранится до самого вечера.

Погода в Нефтекамске на 30 июля

В Нефтекамске будет чуть меньше тепла.

Утром в 8:00 температура воздуха составит +20 градусов, будет облачно. К полудню потеплеет до +23, ожидается небольшой дождь. Такая погода сохранится до 17:00.

В первую половину дня жителям Нефтекамска нужно будет позаботиться о зонтиках. Ветер, кстати, может достигнуть 11 м/с.

Погода в Октябрьском на 30 июля

В этом городе целый день будет тепло и сухо

Утром температура воздуха составит +20 градусов. К 11 часам потеплеет до +26. С 14:00 до 20:00 будет держаться жара до +29 градусов. Также может усилиться ветер – до 10м/с.

Погода в Белорецке на 30 июля

В Белорецке осадков не будет, на улице прохладнее.

Утром будет ясно, за окном +17 градусов. К 12:00 потеплеет до +22 . Такая погода сохранится весь остаток дня, температура не будет меняться. Идеальная погода для прогулок.

Погода в Кумертау на 30 июля

Жителей Кумертару ждёт жаркий, но местами облачный день.

Утром ожидается +19 градусов. К 11 часам потеплеет до +25, но будет немного облачно.