Радий Хабиров назвал один из самых важных проектов в Башкирии
Реконструкцию Советской площади в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров назвал одним из самых важных проектов в его деятельности. Об этом он написал в социальных сетях. Он подробно рассказал, как в будущем площадь преобразится в место для отдыха и массовых мероприятий.
Мы хотим, чтобы Советская площадь в Уфе стала, по сути, нашей Красной площадью, нашей главной площадью. Здесь мы планируем проводить самые важные мероприятия, а люди смогут просто отдохнуть и погулять. В центре площади установим памятник нашему легендарному земляку, командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову. Ведь именно отсюда наши воины под его командованием уходили на фронт.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Также руководитель региона призвал жителей Уфы высказать свое мнение, каким они видят памятник прославленному генералу.
Решение о том, что памятник будет именно здесь, мы приняли, а вот каким он будет - пока еще вопрос открыт. Мне очень интересно ваше мнение, каким вы видите памятник Шаймуратову? Пишите в комментариях, вместе обсудим.
Радий Хабиров, глава Башкири
Отметим, что срок сдачи объекта запланирован на конец 2020 года.