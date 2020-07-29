Радий Хабиров назвал один из самых важных проектов в Башкирии

Мы хотим, чтобы Советская площадь в Уфе стала, по сути, нашей Красной площадью, нашей главной площадью. Здесь мы планируем проводить самые важные мероприятия, а люди смогут просто отдохнуть и погулять. В центре площади установим памятник нашему легендарному земляку, командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову. Ведь именно отсюда наши воины под его командованием уходили на фронт.

Радий Хабиров, глава Башкирии