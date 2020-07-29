Эксперты Башкирии рассчитали «индекс зур-бэлеша»

Специалисты Нацбанка по Башкирии рассчитали, так называемый, «индекс зур-бэлеша». Эксперты выяснили, сколько потребуется потратить на готовку блюда национальной кухни. Такие расчёты были подведены к священному празднику Курбан-байрам.

Традиционно в Башкирии зур-бэлеш готовят на стол в праздник всех мусульман Курбан-байрам. Эксперты рассчитали цены на продукты в прошлом году и этом. Так им удалось сопоставить, насколько сильно подорожало блюдо.