В Уфе на ребёнка в детском саду упал шкаф

Страшный инцидент произошёл ещё в мае прошлого года. На 4-летнего малыша в детском саду упал шкаф. Суд только сейчас закрыл дело и оштрафовал владельца детского центра.

По данным следствия, малыш в детском развивающем центре решил достать игрушки с верхней полки шкафа. Для этого он опёрся на нижний выкатной ящик. В результате двухметровый шкаф упал на ребёнка и сломал ему ногу.