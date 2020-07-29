В Уфе на ребёнка в детском саду упал шкаф

Страшный инцидент произошёл ещё в мае прошлого года. На 4-летнего малыша в детском саду упал шкаф. Суд только сейчас закрыл дело и оштрафовал владельца детского центра.
По данным следствия, малыш в детском развивающем центре решил достать игрушки с верхней полки шкафа. Для этого он опёрся на нижний выкатной ящик. В результате двухметровый шкаф упал на ребёнка и сломал ему ногу.
Суд вынес обвинительный приговор 32-летнему владельцу центра. Шкаф был закреплен только одним дюбель-гвоздём к боковой стене, поэтому мебель была неустойчивой. Владелец детского учреждения компенсировал причиненный вред, а также по решению суда теперь обязан выплатить судебный штраф.