В Уфе двое юношей угнали машину и катались на ней по городу

Во время патрулирования на улице Ахметова внимание полицейских привлек автомобиль марки «Жигули», за рулем которого находился молодой человек, рядом с ним заметно нервничал пассажир. Остановив транспортное средство, стражи порядка заметили, что водитель и его пассажир нервничали, молодые люди не смогли предъявить документы на автомобиль.

пресс-служба МВД по Башкирии