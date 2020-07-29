В Уфе двое юношей угнали машину и катались на ней по городу

Накануне житель Уфы стал жертвой автоугонщиков. Злоумышленники угнали автомобиль "Жигули". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Хозяин легковушки рассказал, что припарковал машину около дома, но на следующий день на месте ее не оказалось. Уфимец обратился за помощью в полицию.

Во время патрулирования на улице Ахметова внимание полицейских привлек автомобиль марки «Жигули», за рулем которого находился молодой человек, рядом с ним заметно нервничал пассажир. Остановив транспортное средство, стражи порядка заметили, что водитель и его пассажир нервничали, молодые люди не смогли предъявить документы на автомобиль.

пресс-служба МВД по Башкирии

Злоумышленников задержали по горячим следам. Ими оказались 19 и 20-летние парни. Они рассказали, что проникли в салон машины, повредив форточку.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.