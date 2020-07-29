В Уфе мошенники обманули мужчину на 230 тысяч рублей

Уважаемые граждане! Будьте бдительны при совершении сделок и расчётах с помощью банковских карт. Никому и никогда не называйте номер своей карты и другие персональные данные, даже если собеседники представляются сотрудниками правоохранительных органов или службы безопасности банка. Не называйте информацию, приходящую в СМС, пароли от банковских карт и трёхзначный номер на обороте карты.

пресс-служба МВД по Башкирии