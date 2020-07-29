В Уфе мошенники обманули мужчину на 230 тысяч рублей

31-летний уфимец стал жертвой мошенников. Неизвестные похитили у него обманным путем 230 тысяч рублей. Потерпевший обратился на помощью в полицию.

Уфимец рассказал, что ему позвонил мужчина и представился начальником службы безопасности банка. Он заявил, что с его счета неизвестные пытались перевести деньги. Звонивший сказал потерпевшему прийти к определенному банкомату и продолжить действовать по инструкции.

Завершив все переводы, мужчина решил позвонить на высветившийся номер телефона, но ему ответил робот. Потерпевший осознал, что пострадал от рук мошенников, и обратился в полицию.

Сейчас злоумышленников разыскивают полицейские. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны при совершении сделок и расчётах с помощью банковских карт. Никому и никогда не называйте номер своей карты и другие персональные данные, даже если собеседники представляются сотрудниками правоохранительных органов или службы безопасности банка. Не называйте информацию, приходящую в СМС, пароли от банковских карт и трёхзначный номер на обороте карты.

пресс-служба МВД по Башкирии