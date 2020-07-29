Появились подробности смертельного ДТП с грузовиком и автобусом в Башкирии

По факту смертельной аварии в Башкирии Следком возбудил уголовное дело. Напомним, накануне вечером в Салаватском районе столкнулись пассажирский микроавтобус «Форд Транзит», в котором находились 16 человек, и полуприцеп грузовика «Ман».
В результате ДТП две пассажирки микроавтобуса скончались на месте аварии, еще шесть в салоне, включая 7-летнего ребенка, получили травмы. Водители не пострадали.
По факту ДТП Дуванский межрайонный Следственный комитет проводит доследственную проверку. Им предстоит проверить техническое состояние транспортных средств, а также дать юридическую оценку работникам компании-перевозчика на предмет соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.