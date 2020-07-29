Появились подробности смертельного ДТП с грузовиком и автобусом в Башкирии

У него прицеп занесло под 90 градусов. Я, как смог, прижался до обочины. Пол-автобуса зацепил. Потом меня выбросило на обочину. Я быстро остановился и начал вынимать пассажиров.

Водитель пассажирского микроавтобуса «Форд Транзит»