Гонщик из Башкирии вынудил гаишников открыть по нему огонь

В Ермекеевском районе полицейские открыли огонь во время преследования автомобиля. Инцидент произошел у села Князевка.

Сотрудники ДПС попытались остановить вазовскую «семерку», но водитель проигнорировал требование. Началась погоня. Водитель пытался скрыться, создавая аварийные ситуации.

Один из инспекторов в качестве предупреждения выстрелил в воздух, затем произвел 5 выстрелов по колёсам ВАЗа. С пробитым колесом авто было остановлено около села Суккулово.