Гонщик из Башкирии вынудил гаишников открыть по нему огонь

В Ермекеевском районе полицейские открыли огонь во время преследования автомобиля. Инцидент произошел у села Князевка.
Сотрудники ДПС попытались остановить вазовскую «семерку», но водитель проигнорировал требование. Началась погоня. Водитель пытался скрыться, создавая аварийные ситуации.
Один из инспекторов в качестве предупреждения выстрелил в воздух, затем произвел 5 выстрелов по колёсам ВАЗа. С пробитым колесом авто было остановлено около села Суккулово.
За рулем автомобиля оказался 27-летний местный житель, который ранее был лишен прав за езду в нетрезвом состоянии. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование, теперь нарушителю грозит уголовная ответственность.