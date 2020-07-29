Сотрудники ЖЭУ попытались уничтожить душевые комнаты в общежитии в Уфе

Вопрос личной гигиены стал довольно острым для жильцов одной из пятиэтажек на проспекте Октября. Это общежитие, где душевые комнаты расположены в коридорах со второго по пятый этаж. Надзорные органы проверили дом и приняли решение сделать перепланировку, уничтожив душевые комнаты во всех этажах. Вчера работники ЖЭУ принялись за дело, разрушив кабинки на одном из этажей, а уже сегодня люди не пустили работников, дом удалось отстоять.

Живой щит из жильцов общежития по проспекту Октября держит оборону от сотрудников управляющей компании и ЖЭУ, подключилась даже полиция. Дело в том, что вчера в гости к уфимцам пожаловали жилищники. Без чайных церемоний гости сразу отправились в душ. Шокированные свидетели сначала не поняли в чем дело. Со слов жильцов, рабочие помахали ксивой и лишь сказали, что так надо, якобы обычный ремонт и будет еще лучше. Но чуть позже стало ясно, что душевые восстанавливать никто не будет.

Жильцы возмущенны, ведь в комнатах ни у кого нет воды, за редким исключением раковина для мытья посуды. А в предписании управляющей компании от Госкомитета по жилищному и строительному надзору черным по белому поручение: снести душевые кабины.

Пришла – всё разрушено, пошла умываться по кирпичам. ЖЭУ все сломало, за собой ничего не убирает, это второй день лежит. Тут ноги переломать можно, дети по этим кирпичам ходят. Диана Тяптина, жительница дома №56\1 по проспекту Октября

В общежитии живет свыше 500 человек. У всех комнаты от 15 до 20 квадратных метров, платят за воду строго по тарифу, однако цены на коммуналку растут, а им еще и условия ухудшают, жалуются уфимцы. В качестве альтернативы предложили душ в подвале. Но это всего две кабинки на 500 человек.

Люди рассказывают, что в подвал дома к ним часто проникают бездомные и наркоманы, оставляют пищевой мусор, бутылки, какие-то личные вещи, а то и шприцы.

Детей туда отправлять страшно. Это зараза, грязь. Диана Тяптина, жительница дома №56\1 по проспекту Октября

Кстати, нежилые помещения когда-то были приватизированы и распроданы экс-управляющей общежития: со слов жильцов, она отписала часть первого этажа для своей дочери, в том числе и несколько душевых комнат, которые превратились в склад для ее же магазина женской одежды. Сейчас по документам все вроде законно, конечно же, за исключением душевых комнат на этажах.

В душевых отсутствует вентиляция, что приводит к намоканию несущей стены. По этому сделано предписание устранить нарушение. Артур Мухтасипов, начальник отдела инженерного обеспечения УЖХ Октябрьского района г. Уфы