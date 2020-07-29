Сотрудники ЖЭУ попытались уничтожить душевые комнаты в общежитии в Уфе

Вопрос личной гигиены стал довольно острым для жильцов одной из пятиэтажек на проспекте Октября. Это общежитие, где душевые комнаты расположены в коридорах со второго по пятый этаж. Надзорные органы проверили дом и приняли решение сделать перепланировку, уничтожив душевые комнаты во всех этажах. Вчера работники ЖЭУ принялись за дело, разрушив кабинки на одном из этажей, а уже сегодня люди не пустили работников, дом удалось отстоять.
Живой щит из жильцов общежития по проспекту Октября держит оборону от сотрудников управляющей компании и ЖЭУ, подключилась даже полиция. Дело в том, что вчера в гости к уфимцам пожаловали жилищники. Без чайных церемоний гости сразу отправились в душ. Шокированные свидетели сначала не поняли в чем дело. Со слов жильцов, рабочие помахали ксивой и лишь сказали, что так надо, якобы обычный ремонт и будет еще лучше. Но чуть позже стало ясно, что душевые восстанавливать никто не будет.
Жильцы возмущенны, ведь в комнатах ни у кого нет воды, за редким исключением раковина для мытья посуды. А в предписании управляющей компании от Госкомитета по жилищному и строительному надзору черным по белому поручение: снести душевые кабины.
В общежитии живет свыше 500 человек. У всех комнаты от 15 до 20 квадратных метров, платят за воду строго по тарифу, однако цены на коммуналку растут, а им еще и условия ухудшают, жалуются уфимцы. В качестве альтернативы предложили душ в подвале. Но это всего две кабинки на 500 человек.
Люди рассказывают, что в подвал дома к ним часто проникают бездомные и наркоманы, оставляют пищевой мусор, бутылки, какие-то личные вещи, а то и шприцы.
Кстати, нежилые помещения когда-то были приватизированы и распроданы экс-управляющей общежития: со слов жильцов, она отписала часть первого этажа для своей дочери, в том числе и несколько душевых комнат, которые превратились в склад для ее же магазина женской одежды. Сейчас по документам все вроде законно, конечно же, за исключением душевых комнат на этажах.
Теперь перед жильцами общежития стоит выбор: или держать оборону дальше, но рисковать жизнью, ведь из-за незаконной перепланировки дом попросту может рухнуть. Либо соглашаться на душ в подвале.