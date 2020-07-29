В Башкирии возобновили выдачу сертификатов на техсредства реабилитации

Программу создали в прошлом году. Это региональное дополнение к федеральному списку. Таким образом, в Башкортостане появилось еще 10 наименований, которые человеку с ОВЗ оплатят. Но зимой программа была приостановлена, средства закончились. И вот наконец проблемы с финансированием решены.
Вместо личных денег – государственные сертификаты. Чтобы получить техсредства реабилитации, Ильдусу Галиуллину будет необходимо лишь предоставить документы поставщику. Общая сумма – более 32 тысяч рублей. У мужчины мама – инвалид первой группы.
А вот Ольга получает сертификат зеленого цвета, им уже можно оплатить реабилитацию. Они уже независимо от получателя выдаются на сумму почти 42 тысячи рублей. У 10-летней дочки девушки задержка психоречевого развития.
Если с сертификатами на реабилитацию проблем не было, то вот на техсредства в выдаче были паузы. Программа новая. Перечень появился в дополнение к федеральному по решению Радия Хабирова. Выдавать их начали в октябре прошлого года. Но спрос был такой, что деньги, выделенные изначально – 4 миллиона, к февралю практически закончились. Из-за отсутствия финансирования Минтруд республики был вынужден приостановить проект. И вот наконец выделены дополнительные средства. Получить сертификат можно через Республиканский центр социального обслуживания и через офисы МФЦ.
В дополнительный республиканский перечень входят 10 техсредств. Среди них кровати с механическим приводом для лежачих больных, компрессорные небулайзеры, дренажный виброжилет или вот, например, FM-системы к кохлеарным имплантам.
У Станислава проблемы со слухом. Слышать окружающий мир мальчику помогает специальный имплант. Несмотря на проблемы со здоровьем, учится он в обычной школе на 4 и 5, перешёл в 9 класс. Но сложности всё-таки возникают, говорит его мама.
С поставщиками и магазинами техсредств договаривается Министерство семьи труда и социальной защиты. Многие уже подключились к программе.
Срок действия сертификатов – 60 дней. Ими можно воспользоваться и добавив свои средства, чтобы приобрести, например, более улучшенный вариант оборудования. Очередь, которая возникла из-за недостаточного финансирования, устранена. Выделенных денег, говорят специалисты, хватит до конца года.