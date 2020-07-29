В Башкирии возобновили выдачу сертификатов на техсредства реабилитации

Срок оказания услуги – 15 календарных дней. Также через офис «Мои документы» можно запросить дубликат сертификата при утере или порче. В этом случае срок оказания услуги составит 5 дней. Проконсультироваться можно при личном обращении в ближайший офис «Мои документы», по номерам контакт-центра, а также воспользовавшись онлайн-консультатом на сайте МФЦ.

Дильбар Аскарова, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ