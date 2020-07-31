В Уфе увековечили память башкирским железнодорожникам

Железная дорога всегда была стратегическим объектом, потому что и во время войны все военные перевозки, эшелоны – это и техника, это всё – перевозилось по железной дороге. И сегодня еще железнодорожники носят полувоенную форму. Раньше она была практически приравнена к военной, ну сегодня полувоенная практически, и дисциплина здесь не так, как везде.

Николай Протасов, почётный железнодорожник СССР