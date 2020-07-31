В Уфе увековечили память башкирским железнодорожникам

Вечная слава уфимским железнодорожникам, которые сражались за Родину. Сегодня в Демском районе столицы республики открыли памятник советскому солдату.

Еще в прошлом году по инициативе группы сотрудников эксплуатационного локомотивного депо «Уфа» было принято решение установить на территории предприятия памятник, приурочив его открытие к 75-летию Великой Победы. В годы войны демские железнодорожники работали в прифронтовой зоне и участвовали в сражениях. Открытием мемориала работники предприятия хотели увековечить память своих старших коллег, проявивших героизм и мужество в защите Родины.

Железная дорога всегда была стратегическим объектом, потому что и во время войны все военные перевозки, эшелоны – это и техника, это всё – перевозилось по железной дороге. И сегодня еще железнодорожники носят полувоенную форму. Раньше она была практически приравнена к военной, ну сегодня полувоенная практически, и дисциплина здесь не так, как везде.

Николай Протасов, почётный железнодорожник СССР