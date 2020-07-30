Тушил окурки об жену: страшные тайны жестокого убийцы из Башкирии

Редакция bash.news пообщалась с родственниками 31-летнего Александра А., который накануне жестоко зарезал свою супругу.
Честно говоря, откровения близких поначалу не укладываются в голове. Всю жизнь друзья и родственники знали, что у Александра были проблемы.
Причем проблемы не касались денег или личной жизни, речь о психических нарушениях. Всю жизнь он был агрессивным, состоял на учете у специалистов. Итогом этих отклонений стала шокирующая резня прямо на трассе.
Припадки агрессии: как подозреваемый издевался над первой женой
Алевтина, близкая родственница Александра А., попросила не указывать ее настоящие имя и фамилию - боится, что задержанный мужчина когда-нибудь ворвется к ней в дом. Женщина говорит, что у Саши были очень серьезные отклонения. Они в буквальном смысле не давали ему жить.
Свои “таланты” домашнего тирана Александр начинал отрабатывать еще на первой жене. Благоверной нельзя было ничего, даже кивнуть незнакомому мужчине. В мгновение ока в мужчине просыпался зверь, который крушил все вокруг.
Убивал жену, а дети умоляли остановиться
Однако вскоре Александр все-таки решил развестись и встретил Оксану. Между ними сразу вспыхнула искра, которая переросла в полноценную семью. У влюбленных появились две девочки: одной сейчас 4,5 года, а другой - 2 годика.
По ужасному стечению обстоятельств именно они стали свидетелями страшной трагедии. К роковому дню брак Александра и Оксаны трещал по швам.
Они не жили вместе пару недель, но в эту среду решили всей семьей съездить к стоматологу в Сатку. По дороге они остановились около деревни Алексеевка - здесь есть замечательное место для фотосессий.
Александр взял в руки телефон Оксаны и понял, что он заблокирован. После этого началась самая настоящая резня.
Страница Александра в социальных сетях буквально за пару часов стала пристанищем для троллей. Сотни людей пишут у него на “стене” пожелания смерти, а кто-то специально лезет на рожон, одобряя убийство жены.
Погибшую знали многие дети в Челябинской области и Башкирии. В новогодние праздники она перевоплощалась в Снегурочку и предлагала свои услуги всем желающим. Бизнес шел, ведь в районах не так много тех, кто занимается новогодней анимацией и удивляет малышей.
Кстати, это не первая шокирующая трагедия, о которой говорили в Башкирии за этот месяц. Так, днем ранее в Стерлитамаке в ходе пьяной драки сразу несколько мужчин получили тяжелые ножевые ранения. В Уфе в результате потасовки цыгане убили покупателя ночного магазина. А две недели назад жуткая поножовщина произошла в самом центре Уфы, на остановке "Спортивная".
Редакция будет следить за развитием событий. Мы выражаем свои искренние соболезнования близким и родственникам погибшей.