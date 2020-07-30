Тушил окурки об жену: страшные тайны жестокого убийцы из Башкирии

Редакция bash.news пообщалась с родственниками 31-летнего Александра А., который накануне жестоко зарезал свою супругу.

Честно говоря, откровения близких поначалу не укладываются в голове. Всю жизнь друзья и родственники знали, что у Александра были проблемы.

Причем проблемы не касались денег или личной жизни, речь о психических нарушениях. Всю жизнь он был агрессивным, состоял на учете у специалистов. Итогом этих отклонений стала шокирующая резня прямо на трассе.

Припадки агрессии: как подозреваемый издевался над первой женой

Алевтина, близкая родственница Александра А., попросила не указывать ее настоящие имя и фамилию - боится, что задержанный мужчина когда-нибудь ворвется к ней в дом. Женщина говорит, что у Саши были очень серьезные отклонения. Они в буквальном смысле не давали ему жить.

Оксана ведь у него вторая жена. Та, что до этого была, намучилась с ним. Он избивал ее, избивал ее мать. Знаете, такие припадки, просто агрессия неуправляемая. Потом приходит в себя - ничего не помнит. Как-то я знаю, что его хотели в “дурку” положить, но не срослось. Знаю, что у него лицензия на оружие была. Только непонятно, как он ее вообще получил. Алевтина, родственница подозреваемого

Свои “таланты” домашнего тирана Александр начинал отрабатывать еще на первой жене. Благоверной нельзя было ничего, даже кивнуть незнакомому мужчине. В мгновение ока в мужчине просыпался зверь, который крушил все вокруг.

Он тушил окурки об жену, запрещал ей здороваться на улице со знакомыми, даже кивать... ревнивец больной. Первая жена когда от него ушла, он ее чуть не убил, хотели возбуждать уголовку «покушение на убийство», но жену заставили забрать заяву. Алевтина, родственница подозреваемого

Убивал жену, а дети умоляли остановиться

Однако вскоре Александр все-таки решил развестись и встретил Оксану. Между ними сразу вспыхнула искра, которая переросла в полноценную семью. У влюбленных появились две девочки: одной сейчас 4,5 года, а другой - 2 годика.

По ужасному стечению обстоятельств именно они стали свидетелями страшной трагедии. К роковому дню брак Александра и Оксаны трещал по швам.

Они не жили вместе пару недель, но в эту среду решили всей семьей съездить к стоматологу в Сатку. По дороге они остановились около деревни Алексеевка - здесь есть замечательное место для фотосессий.

Александр взял в руки телефон Оксаны и понял, что он заблокирован. После этого началась самая настоящая резня.

Следственными органами в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Сейчас он задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Владимир Шишков, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области.

Страница Александра в социальных сетях буквально за пару часов стала пристанищем для троллей. Сотни людей пишут у него на “стене” пожелания смерти, а кто-то специально лезет на рожон, одобряя убийство жены.

Погибшую знали многие дети в Челябинской области и Башкирии. В новогодние праздники она перевоплощалась в Снегурочку и предлагала свои услуги всем желающим. Бизнес шел, ведь в районах не так много тех, кто занимается новогодней анимацией и удивляет малышей.

Кстати, это не первая шокирующая трагедия, о которой говорили в Башкирии за этот месяц. Так, днем ранее в Стерлитамаке в ходе пьяной драки сразу несколько мужчин получили тяжелые ножевые ранения. В Уфе в результате потасовки цыгане убили покупателя ночного магазина. А две недели назад жуткая поножовщина произошла в самом центре Уфы, на остановке "Спортивная".