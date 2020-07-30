Поехал в Башкирию: пропал без вести 44-летний мужчина

Волонтеры разыскивают пропавшего без вести 44-летнего Валерия Зенкова. Мужчина перестал выходить на связь 28 июля. Он поехал из Тюмени в Башкирию, однако до места назначения так и не доехал.

Приметы: рост около 175 см, худощавый, русые волосы, серо-голубые глаза, имеется проседь. Он был одет в темно-синий спортивный костюм и черные кроссовки. С собой у Валерия была спортивная сумка.