Эксперт: ФК «Уфа» - открытие чемпионата России 2019/2020

Уфимская футбольная команда показывает отличные результаты в стыковых местах за сохранение места в премьер-лиге. ФК «Уфа» планомерно держала за собой шестую позицию, а также отнимала очки у топ-клубов. Эксперт объяснил, почему тактика команды позволяет назвать уфимский клуб – открытием чемпионата России в этом году.

ФК «Уфа» не использует интенсивный прессинг, отказывается от владения, также не имеет самого большого количества удара по воротам соперника. Однако тактика 5-3-2 даёт весомое преимущество в верховой борьбе. Так как система уже выработана, остается только игрокам лучше реализовывать моменты, чтобы «ничьи» превратились в победы. Такого мнения придерживается спортивный журналист популярного издания «Спорт-экспресс».

Конечно, тренерский штаб отлично распорядился действующим составом: в каждой линии есть те, ко является системообразующим игроком. Это тоже играет на руку всей команде и клубу в целом. Так как большое внимание в команде уделяется обороне, результат, которого достигла уфимская команда сейчас, уже можно считать успешным.