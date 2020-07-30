Илшат Тажитдинов проинспектировал ход строительства новых детсадов в Салаватском районе

В рамках рабочей поездки Илшат Тажитдинов осмотрел строящийся детский сад на 190 мест в селе Янгантау и среднюю школу на 80 мест, совмещённую с дошкольным учреждением в селе Лаклы. Также посетили и возводящуюся инвестиционную площадку в селе Мурсалимкино.