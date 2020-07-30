Илшат Тажитдинов проинспектировал ход строительства новых детсадов в Салаватском районе

Заместитель премьер-министра Правительства Республики оценил ход строительства социально-важных объектов в Салаватском районе.
В рамках рабочей поездки Илшат Тажитдинов осмотрел строящийся детский сад на 190 мест в селе Янгантау и среднюю школу на 80 мест, совмещённую с дошкольным учреждением в селе Лаклы. Также посетили и возводящуюся инвестиционную площадку в селе Мурсалимкино.
В связи с небольшим отставанием по срокам будет разработан новый сетевой график по сдаче объектов. Строительство планируется завершить в декабре 2020 года.