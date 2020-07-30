В Башкирии ввели новые основания для введения ЧС

Пресс-служба Курултая Башкирии сообщила, что законопроект о введении ЧС на территории республики был пересмотрен. Из-за возникшей в этом году эпидемиологической ситуации появилась потребность добавить новые основания для введения режима повышенной готовности.

До изменений режим ЧС мог вводиться в случаях аварии, катастроф, опасных природных явлений. Однако пандемия коронавируса показала, что в список оснований стоит ввести и распространение опасного заболевания.

Мы расширили понятие «чрезвычайная ситуация». Теперь ЧС может быть объявлена не только в связи с аварией, катастрофой или опасным природным явлением, но и в связи с распространением опасного заболевания. В законе уточнены полномочия республиканских органов власти в условиях пандемии. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации они устанавливают правила поведения, которые обязательны к соблюдению для всех граждан и организаций на территории республики.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии

В ситуации с распространением коронавируса власть Башкирии действовала по наитию, так как в законе не было предусмотрено ничего на случай эпидемий такого масштаба. Теперь реагировать на биологические угрозы получится более оперативно.

Фото: Башинформ. 