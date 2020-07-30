В Башкирии ввели новые основания для введения ЧС

Пресс-служба Курултая Башкирии сообщила, что законопроект о введении ЧС на территории республики был пересмотрен. Из-за возникшей в этом году эпидемиологической ситуации появилась потребность добавить новые основания для введения режима повышенной готовности.
До изменений режим ЧС мог вводиться в случаях аварии, катастроф, опасных природных явлений. Однако пандемия коронавируса показала, что в список оснований стоит ввести и распространение опасного заболевания.
В ситуации с распространением коронавируса власть Башкирии действовала по наитию, так как в законе не было предусмотрено ничего на случай эпидемий такого масштаба. Теперь реагировать на биологические угрозы получится более оперативно.
Фото: Башинформ.