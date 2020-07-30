В Башкирии ввели новые основания для введения ЧС

Мы расширили понятие «чрезвычайная ситуация». Теперь ЧС может быть объявлена не только в связи с аварией, катастрофой или опасным природным явлением, но и в связи с распространением опасного заболевания. В законе уточнены полномочия республиканских органов власти в условиях пандемии. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации они устанавливают правила поведения, которые обязательны к соблюдению для всех граждан и организаций на территории республики.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии