Радий Хабиров напомнил правила проведения Курбан-байрама в пандемию

31 июля все мусульмане мира встретят один из самых главных праздников – Курбан-байрам. Несмотря на то, что в этом году проведение торжества усложнилось пандемией коронавируса, верующие активно готовятся к мероприятию.
В Башкирии будут созданы все условия, чтобы снизить риск распространения вируса. Об этом напомним Глава республики Радий Хабиров.
Также Радий Хабиров предложил не отказываться от важного в жертвоприношении момента – отдать часть жертвенного мяса нуждающимся. Глава Башкирии отметил, что в этом году как никогда много тех, кому нужна помощь любого вида. Жителей республики Радий Хабиров призвал оказать благотворительную помощь через волонтёрский центр «Наша забота».
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