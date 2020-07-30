Радий Хабиров напомнил правила проведения Курбан-байрама в пандемию

31 июля все мусульмане мира встретят один из самых главных праздников – Курбан-байрам. Несмотря на то, что в этом году проведение торжества усложнилось пандемией коронавируса, верующие активно готовятся к мероприятию.

В Башкирии будут созданы все условия, чтобы снизить риск распространения вируса. Об этом напомним Глава республики Радий Хабиров.

В этом году праздник проходит у нас в особом формате. Мы постарались создать условия, чтобы верующие могли соблюсти все необходимые обряды. Но есть и актуальные требования – необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и все меры безопасности. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также Радий Хабиров предложил не отказываться от важного в жертвоприношении момента – отдать часть жертвенного мяса нуждающимся. Глава Башкирии отметил, что в этом году как никогда много тех, кому нужна помощь любого вида. Жителей республики Радий Хабиров призвал оказать благотворительную помощь через волонтёрский центр «Наша забота».

Все желающие оказать благотворительную помощь могут воспользоваться опытом Республиканского центра волонтерского движения «Наша забота» (Уфа, ул. Цюрупы, 17). Можно самим прийти в центр, можно позвонить и узнать контакты волонтерских центров, которые организованы в каждом районе Башкоростана. Телефон колл-центра проекта «Наша забота» 8-800-201-89-03, круглосуточно. Мира всем и душевного равновесия! Радий Хабиров, Глава Башкирии