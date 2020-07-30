В Уфе оценили доступность городской среды для инвалидов

«Народный контроль» проверил доступность городской среды для инвалидов. В этот раз активисты проинспектировали участки, на которых только ведутся ремонтные работы.

Бордюры, тротуары, спуски. Для наглядности активисты попросили помощи в проверке улиц Владимира Маргамова. Уфимец передвигается на специальной инвалидной коляске. Оказалось, что и работы, которые должны отвечать современным критериям доступности, игнорируют требования людей с ограниченными возможностями здоровья. Самостоятельно прогуляться по городу для колясочников нереально.