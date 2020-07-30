Андрей Назаров посетил с рабочим визитом Янаульский район

Янаульский тепличный комбинат к 2021 году в два раза нарастит производство овощей. Об этом стало известно во время рабочего визита на предприятие первого вице-премьера Андрея Назарова.
Сейчас в закрытом грунте выращивают около 900 тонн продукции, благодаря увеличению площадей объемы рассчитывают довести до 1,5 тыс тонн. Далее делегация осмотрела производство модульного оборудования для топливно-энергетического комплекса на предприятии «Нефтемаш-Уфа». Из-за кризиса загрузка упала, а потому было принято решение наладить на заводе изготовление мусорных евроконтейнеров.
Андрей Назаров отметил, что Янаул поразил своей чистотой. При том, что поездка была назначена буквально за сутки. За такой короткий срок невозможно было бы навести такой порядок, отметил вице-премьер.