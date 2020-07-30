Андрей Назаров посетил с рабочим визитом Янаульский район

Янаульский тепличный комбинат к 2021 году в два раза нарастит производство овощей. Об этом стало известно во время рабочего визита на предприятие первого вице-премьера Андрея Назарова.

Сейчас в закрытом грунте выращивают около 900 тонн продукции, благодаря увеличению площадей объемы рассчитывают довести до 1,5 тыс тонн. Далее делегация осмотрела производство модульного оборудования для топливно-энергетического комплекса на предприятии «Нефтемаш-Уфа». Из-за кризиса загрузка упала, а потому было принято решение наладить на заводе изготовление мусорных евроконтейнеров.