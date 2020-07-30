В Башкирии автобусы не будут перевозить пассажиров без масок

«Башавтотранс» принял решение не перевозить пассажиров без защитных масок. Такая мера призвана замедлить распространение коронавируса в Башкирии. Об этом сообщил заместитель генерального директора ГУП «Башавтотранс» РБ Сергей Паскин.

Перед тем, как принять оплату за проезд, контролёры будут узнавать о наличии маски у пассажира. Если на лице пассажира маски не будет, сотрудник автобуса в тактичной форме попросит надеть защитное средство. При отказе пассажира попросят выйти из автобуса.

В автобусе у всех пассажиров должны быть маски. Сотрудники предприятия и МВД будут проводить рейды по соблюдению перевозчиками установленных правил. За нарушения введена система штрафов. Так, за первое нарушение можно получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а от 15 до 30 тысяч – за повторное.