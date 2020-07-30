В Уфе прошло первое массовое тестирование на коронавирус прибывших из Сочи

В аэропорту на коронавирус проверили отдыхающих, которые вернулись из Сочи. Напомним, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Башкирии принял решение тестировать на COVID-19 некоторых туристов, которые возвращаются с российских курортов.

У 202 пассажиров были взяты анализы на выявление опасного вируса. Об этом рассказала пресс-секретарь аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван. Помимо воздушной гавани, туристов будут проверять и на железнодорожных вокзалах. Сдать анализы обязаны даже те, кто путешествует на машине.