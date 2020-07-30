В Уфе прошло первое массовое тестирование на коронавирус прибывших из Сочи

В аэропорту на коронавирус проверили отдыхающих, которые вернулись из Сочи. Напомним, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Башкирии принял решение тестировать на COVID-19 некоторых туристов, которые возвращаются с российских курортов.
У 202 пассажиров были взяты анализы на выявление опасного вируса. Об этом рассказала пресс-секретарь аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван. Помимо воздушной гавани, туристов будут проверять и на железнодорожных вокзалах. Сдать анализы обязаны даже те, кто путешествует на машине.
Сейчас большой поток туристов со всей России стекается именно на отечественные курорты. Зачастую там не соблюдаются санитарные меры: отдыхающие не носят маски в общественных местах, не соблюдают социальную дистанцию. Также неизвестно, как руководство отелей, гостиниц, общепита и других массовых заведений соблюдает дезинфекцию помещений. Чтобы не допустить новых очагов заболевания, каждый отдыхающий будет сдавать тест на коронавирус по возвращении домой.