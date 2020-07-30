В Башкирии парня подозревают в изнасиловании пожилой женщины

27 июля в Давлекановском районе произошло страшное преступление. 27-летний парень пробрался к пенсионерке в дом и сексуально надругался над несчастной. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты ИА «Башинформ».

По предварительной информации известно, что в злополучный день молодой человек сильно напился. После этого он пробрался в дом к 66-летней женщине и напал на несчастную. Парень совершил сексуальное насилие, а после попытался скрыться. Пострадавшая поспешила обратиться в полицию.