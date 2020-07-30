В уфимской Деме продолжается благоустройство в рамках программы «Башкирские дворики»

В Башкортостане во многих районах идет завершающий этап программы «Башкирские дворики». Так, в уфимской Деме рабочие должны благоустроить территорию до середины августа.

В этом году на реализацию попали два участка –  на улицах Таллинской и Правды. На данный момент уже выполнены работы по замене опор электропередач, расширению проезжих частей, установке бордюров. Ожидается асфальтирование, создание новых тротуаров, установка скамеек и урн, ремонт наружного освещения, установка детских игровых комплексов. Будет организована спортивная зона, а также площадка для мусора.

В общей сложности будет охвачено 15 домов и придомовых территорий. Работы ведутся по принципу охвата дворовой территории, которая была бы в таком закрытом варианте, где можно было бы охватить от подъезда до подъезда следующего дома.

Айдар Базгудинов, глава администрации Дёмского района г. Уфа

К слову, в 2020 году на реализацию программы по республике уйдет порядка 2 млрд рублей. Параллельно во многих дворах проводят и капремонт подъездов. В этом году в списке 2185, что в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. По словам регоператора, такое резкое сокращение связано с пандемией каронавируса. В обязательный перечень работ в подъездах входит обустройство входных групп, обновление стен, замена тамбурной двери и деревянных окон на пластиковые, установка энергосберегающих светильников, замена почтовых ящиков, и другие виды работ.

При форматировании капремонта мы рассматриваем списки по дворам, пытаемся включать те подъезды, где дворы ремонтируются или отремонтированы, чтобы жители, выходя из квартиры, попадал в новый лифт, а выйдя на улицу, попадал в новый дворик.

Олег Койда, начальник информационного отдела фонда «Региональный оператор капитального ремонта»

Я в этом доме живу 30 лет, на протяжении этих лет там не проводился ни капремонт, ни ремонт двора. И когда появилась эта программа, я ухватилась руками и зубами, мы попали буквально в последний день.

Ирина Вершкова, местный житель