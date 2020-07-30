В Иглинском районе появился еще один оборудованный пляж

В Иглинском районе в этом году открыли ещё один сертифицированный пляж. Он стал вторым по счёту.

На берегу оборудованы купальные зоны для взрослых и детей, есть беседки, песочница, волейбольная площадка и огороженное место для курения. Установили мангальную зону, туалет, душ и контейнеры для мусора. На месте работает прокат лодок и плотов, есть место для рыбалки.