В России от коронавируса скончались ещё 129 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. За прошедшие сутки было выявлено ещё 5509 человек с подтвержденным COVID-19. Это на 34 человека больше, чем вчера.

За всё время пандемии выявлено 834 499 человек с коронавирусом. Однако одновременно болеют 191 042 пациента. Этот показатель за одни сутки уменьшился на 3942 человека.