В Уфе мошенники оставили многодетную мать без детских пособий

Жительница Уфы стала жертвой злостных мошенников. У многодетной мамы списали с социальной карты все детские пособия. Теперь 46-летняя женщина не может собрать троих детей в школу.

Редакции bash.news уфимка Екатерина Л. (имя изменено — прим. ред.) рассказала, что 29 июля ей написал неизвестный контакт в популярной социальной сети. Милая собеседница представилась сотрудницей Сбербанка, поздравила с наступающим днём рождения и предложила женщине пройти небольшой опрос. Екатерина, не заподозрив ничего странного, перешла по ссылке и ответила на общие вопросы об одной из услуг банка.

Сайт оформлен был похоже, вопросы обычные. Я даже никаких данных кроме имени не вводила. Даже телефон не запросили. Екатерина Л.

В конце опроса Екатерину попросили ввести номер карты. Но как только женщина отправила заполненную форму, со счета уфимки начали списываться деньги.

Я тут же в банк позвонила, заблокировала все счета, все карты. Даже онлайн-банк. Екатерина Л.

Однако мошенники успели провернуть своё грязное дело – со счета Екатерины списали 20 тысяч рублей. Именно эти деньги женщина получила как многодетная мать. А в банке сообщили, что уфимка попалась на новый вид мошенничества.

Хотела на эти деньги детей в школу собрать. Форму купить, канцелярские принадлежности. У меня сын в первый класс идёт скоро. Ужасно обидно. Екатерина Л.

У Екатерины пятеро детей, трое из которых ещё школьники. Социальные пособия очень выручают семью в сложные времена. К сожалению, в банке помочь в непростой ситуации Екатерине не смогли – деньги вернуть не удалось.