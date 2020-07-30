В Уфе мошенники оставили многодетную мать без детских пособий

Жительница Уфы стала жертвой злостных мошенников. У многодетной мамы списали с социальной карты все детские пособия. Теперь 46-летняя женщина не может собрать троих детей в школу.
Редакции bash.news уфимка Екатерина Л. (имя изменено — прим. ред.) рассказала, что 29 июля ей написал неизвестный контакт в популярной социальной сети. Милая собеседница представилась сотрудницей Сбербанка, поздравила с наступающим днём рождения и предложила женщине пройти небольшой опрос. Екатерина, не заподозрив ничего странного, перешла по ссылке и ответила на общие вопросы об одной из услуг банка.
В конце опроса Екатерину попросили ввести номер карты. Но как только женщина отправила заполненную форму, со счета уфимки начали списываться деньги.
Однако мошенники успели провернуть своё грязное дело – со счета Екатерины списали 20 тысяч рублей. Именно эти деньги женщина получила как многодетная мать. А в банке сообщили, что уфимка попалась на новый вид мошенничества.
У Екатерины пятеро детей, трое из которых ещё школьники. Социальные пособия очень выручают семью в сложные времена. К сожалению, в банке помочь в непростой ситуации Екатерине не смогли – деньги вернуть не удалось.