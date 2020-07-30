МЧС Башкирии сообщает о штормовом предупреждении

Сотрудники МЧС по Башкирии предупреждают жителей республики об ухудшении погодных условий. В регионе ожидаются ливни, град, шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Прогноз актуален с 20:00 30 июля до 20:00 31 июля.