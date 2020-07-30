Стало известно, в каком районе Башкирии больше всего заболевших коронавирусом

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило новые данные по зараженным COVID-19 в регионе. Напомним, за последние сутки выявлено ещё 36 новых случаев заболевания коронавирусом. За всё время пандемии зарегистрировано 6711 зараженных.

Одновременно вирусом болеют 1604 человека. В больницах республики лежат 195 пациентов. Среди них есть те, кто переносит болезнь в тяжёлой форме. Таких пациентов насчитывается 38 человек, также 12 пациентам требуются аппараты ИВЛ.

В лёгкой форме болезнь протекает у остальных 1409 пациентов. Они лечатся амбулаторно. Также за сутки не увеличилось число смертей от COVID-19. За всё время пандемии зарегистрированы 22 смерти от опасного заболевания.