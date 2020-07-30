Погода на 31 июля в Башкирии: страшный ветер и грозы

Закончился второй месяц лета. Погода в июле подарила нам множество сюрпризов. Каким будет последний день месяца? Смотрите наш свежий прогноз.

Мы узнали, какая будет погода в самых крупных городах Башкирии.

Погода в Уфе на 31 июля

В столице весь день не будет солнца.

Утром в 8:00 температура воздуха составит +20 градусов, в 11:00 до +23 и небольшой дождь. Ближе к вечеру в 17:00 ожидается +24, гроза и небольшой дождь. Солнце весь день будет прятаться за облаками. За окном может подняться ветер до 14 метров в секунду. Будьте осторожны.

Погода в Стерлитамаке на 31 июля

В этом городе солнце будет более щедрым.

В 8:00 температура воздуха составит +20 градусов. К 11:00 потеплеет до +26, будет немного облачно. Пик тепла наступит в 14:00, когда температура воздуха составит +28 градусов.

Солнышко окончательно выглянет из-за облаков только к 17:00. Осадков не ожидается, но вечером может усилиться ветер до 10 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 31 июля

А вот в Нефтекамске погода будет рвать и метать. С утра до ночи дожди, грозы и ветер.

Небольшой дождь начнётся уже с 8:00, температура около +20 градусов. К 11:00 потеплеет до +22, а к дождю присоединится гроза. К 14:00 дождь усилится, температура упадёт на один градус. Такая обстановка сохранится до 17:00. С вечера до ночи дождь не прекратится. Похоже, осадков хватит на целую неделю.

Погода в Октябрьском на 31 июля

В этом городе тоже будут лить дожди, к которым добавится страшный ветер.

Утром температура воздуха составит +22. К 11 часам ожидается небольшой дождь, а с 14:00 ещё и начнётся гроза. Дождь усилится к 17:00, закончится в районе 20:00. Температура не будет сильно меняться на протяжении всего дня - термометр встанет на отметке в +22..+24 градуса.

Вечером поднимется сильный и опасный ветер до 16 метров в секунду. Лучше посидеть дома.

Погода в Белорецке на 31 июля

А здесь осадков не будет вообще, целый день тепло и сухо.

Утром будет ясно, до +18 градусов. К полудню потеплеет до +24. Такая погода сохранится до конца дня, температура будет держаться в районе +25..+26 градусов.

Всю малину, как говорится, испортит сильный ветер, сила которого достигнет 14 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 31 июля

Среди всех перечисленных городов в Кумертау будут самые высокие температуры.

Утром ожидается +20 градусов. К 11 часам потеплеет до +26, но будет немного облачно.