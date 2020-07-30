В Уфе стартовало голосование по выбору места для стелы «Город трудовой доблести»

Жителям Уфы предлагают выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». Онлайн-голосование стартовало сегодня. Есть два варианта месторасположения мемориала.

Будущий мемориал представляет собой восьмигранную колонну, установленную на пьедестал. Установить стелу предлагают у входа в парк Победы, либо в парке Матросова. Опрос продлится до 13 сентября. Отдать свой голос сможет любой желающий.