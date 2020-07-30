В Уфе переболевшие коронавирусом медики из РКБ получили положенные выплаты

Представители Рескома профсоюза работников здравоохранения Башкирии сообщили, что переболевшие коронавирусом медики начали получать положенные страховые выплаты. 39 врачей РКБ им. Куватова получили 68,8 тысяч рублей из Фонда социального страхования.

190 сотрудников республиканской больницы переболели коронавирусной инфекцией. Специальная комиссия рассматривает каждый случай болезни врачей отдельно. Страховые выплаты назначаются только при соблюдении нескольких условий. Так, диагноз COVID-19 должен быть подтвержден в лаборатории. При этом выплаты назначаются, если медик заболел на работе или болезнь привела к временной нетрудоспособности.