Башкультнаследие одобрило реставрацию памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Башкультнаследие выдало разрешение на проведение работ по сохранению памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Об этом телеканалу БСТ сообщил начальник Управления по госохране объектов культнаследия Олег Полстовалов.
Работы выполняет архитектурно-реставрационное бюро «БАДИ-с», которое получило соответствующую лицензию Министерства культуры России. Сейчас специалисты разрабатывают научно-проектную документацию для сохранения скульптуры.
Напомним, памятник Салавату Юлаеву был открыт в 1967 году. Он признан объектом культурного наследия России и является самой большой конной статуей в Восточной Европе.