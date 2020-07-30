В Башкирии жители деревни самостоятельно зарыбили пруд

В Дюртюлях реализовали экологический проект. Там в местный пруд запустили несколько видов рыб.
Ещё немного и эта мелкая рыбка отправится в свободное плавание. Линь, карась, окунь и краснопёрка. В Аургазинском районе общественники зарыбили местный пруд.
Работы по зарыблению стартовали по инициативе уроженца деревни Дюртюли Мидхата Хасанова. Сам мужчина проживает в городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа и является членом Общественной палаты Югры. Вопросами сохранения экологии занимается не первый год, в том числе и на территории нашей республики. Сегодня под опекой Мидхата Хасанова – 11 водоемов в Аургазинском районе.
Участие в акции с удовольствием принимали и маленькие жители села. Работы по поддержанию пруда не прекращаются круглый год. Местные занимаются очисткой береговой линий от мусора или же бурят лунки зимой, чтобы повысить уровень кислорода в воде. Они регулярно ухаживают за любимым водоёмом и оберегают его.
Одним озером дело не ограничится, говорят общественники. В ближайшие дни наполнить рыбой планируют и другие водные объекты в Аургазинском районе.