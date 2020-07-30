В «Башавтотрансе» рассказали о конфликтах из-за отказа перевозить пассажиров без масок

Проезд в автобусах без маски запретили. «Башавтотранс» перестал обслуживать пассажиров без средств индивидуальной защиты.
На предприятии отметили, что кондуктор обилетит пассажира только после того, как удостоверится, что у него есть маска. В противном случае человека попросят покинуть салон. Если он откажется, то автобус не тронется. В «Башавтотрансе» отметили, что после введения этого новшества столкнулись с негативом в адрес сотрудников перевозчика.
Сейчас по всей республике проходят проверки на наличие масок у пассажиров и у водителей автобусов. Если средст защиты не будет, штраф получит шофер. В рейдах принимают участие сотрудники Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству и инспекторы ГИБДД. В ходе рейдов они составили почти 100 протоколов на перевозчиков.