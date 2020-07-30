В Башкирии школьницу чуть не изнасиловали на берегу речки

28 июля в полицию Стерлитамака обратилась обеспокоенная местная жительница. Женщина сообщила, что её 14-летняя дочка стала жертвой двух насильников. Подробности инцидента рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

Оказалось, накануне примерно в полночь на берегу реки Стерля на школьницу напали двое неизвестных. По словам мамы пострадавшей, они начали грязно приставать к девочке. К счастью, подростку удалось отбиться и убежать домой.