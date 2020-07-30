Радий Хабиров попросил десантников не собираться толпами в День ВДВ

Радий Хабиров попросил десантников не организовывать массовых скоплений в День ВДВ. Профессиональный праздник Глава республики попросил провести с соблюдением необходимых мер безопасности, показав тем самым пример для остальных. Сегодня руководитель региона встретился с ветеранами войск, обсуждались и другие вопросы. Радий Хабиров заявил о готовности помочь в установке памятника, а также обещал подумать над новой должностью уполномоченного по делам ветеранов.

Его профессия, как в песне, – наполнять синевой парашюты. И хотя с момента последнего прыжка прошло более 20 лет, Фаниль Султангулов и сейчас может подготовить экипировку хоть закрытыми глазами. Говорит, быть ВДВшником – это навсегда, впрочем, ему все же нравится другая формулировка.

Не ВДВшники, а десантники. ВДВшники вон пьяные в фонтане прыгают. Мы десантники, это наша работа, через боль, через страх делаем. Фаниль Султангулов

За время учебы в Рязанском военно-воздушном училище он совершил более пятидесяти прыжков с парашютом. И сейчас, будучи директором кадетской школы, готовит к военной службе молодых. Благодаря его поддержке ученики каждый год совершают свои первые прыжки.

В канун профессионального праздника десантников за круглым столом собрал Глава республики. Он поблагодарил ветеранов за активную общественную деятельность и военно-патриотическую работу с молодежью. Радий Хабиров также обещал оказать содействие в установке памятника, посвященного солдатам ВДВ.

На встрече Главу региона попросили создать институт уполномоченного по защите прав ветеранов. Радий Хабиров также поддержал эту идею, отметив, однако: нужно обсудить этот вопрос с военнослужащими других родов войск. Важно, чтобы не было разногласий при назначении конкретного человека на эту должность.