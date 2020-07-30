Соседи изверга из Башкирии знали, что он бьет свою жену, но молчали

В Башкирии ревнивый муж убил свою жену на глазах своих же детей, оставив их сиротами. А мать душегуба после этой новости попала в реанимацию. Шокирующие подробности резни в Челябинской области.

На глазах шокированных детей их отец расправляется с их же мамой. Это видео снял случайный очевидец. На кадрах заметно, что разъяренный мужчина готов напасть и на него.

Ссора между Александром и погибшей Оксаной произошла в салоне авто на почве ревности. Мужчина пытался выхватить у супруги телефон и посмотреть ее переписки, на что получил отказ. Тогда, по одной из версий, злоумышленник достал канцелярский нож и нанес несколько ударов по супруге, их дети тем временем находились на заднем сидении. Известно, что семья жила в Новобелокатае. Там они снимали квартиру.

Семья поселилась в этом доме недавно. Именно отсюда они и направились в соседнюю Сатку подлечить детям зубы в частной стоматологии. Планировали, судя по всему, вернуться в этот же день, ведь окна оставили открытыми, видимо, чтобы проветрить квартиру на время отъезда. Только вот никто не мог и подумать, что семейная поездка окажется последней.

Некоторые соседи отзываются об Александре как о тихом и уравновешенном мужчине. Для них услышанное было шоком, ведь с виду он казался любящим семьянином.

Мы не ожидали такого, он такой скромный, не скандальный. Спокойный, адекватный человек. Соседи

Однако в соседней квартире все-таки знали о непростой ситуации в семье, но молчали. Специально или нет – не ясно, во всяком случае, уже поздно. Крики и ругань замечалась в основном по ночам.

Дети кричали, когда они между собой ругались. Такой вроде тихий, а драться дрался, жена от него первая ушла из-за этого. Соседи

Если от посторонних глаз сор в избе можно было скрыть легко, то в семье уже давно все знали. По крайней мере, со стороны Александра. Родная сестра душегуба рассказала, что на него уже заводили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». И не на кого-то там, а на первую жену. С ее слов, он избивал и тушил об нее окурки. Причина всегда одна и та же – ревность. После нее он переключился на Оксану и история повторилась.

Я полностью на стороне Оксаны и ее родителей. Я не защищаю его и не оправдываю абсолютно. Ольга Алексеева, сестра Александра Алексеева

Она никому не рассказывала, никому не жаловалась. Даже матери. Валентина, родственница убитой