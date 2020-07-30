В Башкирии близким ковид-пациента «забыли» сообщить о его смерти

Почти две недели искали уже умершего отца. Медики ковид-госпиталя в Салавате не сообщили родственникам о смерти пациента. Тело чуть не захоронили как невостребованное. Дочери и супруга 65-летнего мужчины находились на самоизоляции, а телефоны медучреждения не отвечали. Узнать информацию о состоянии близкие просто не могли.

«Здесь в последний раз мы видели папу». Слова, в которые сама Елена поверить ещё не может. В начале июня отцу стало плохо. Вызвали скорую. Пожилого мужчину с 50 процентами поражения легких было решено госпитализировать в ковид-госпиталь. Плюс ко всему у пенсионера была инвалидность первой группы. В прошлом году на фоне сахарного диабета пришлось ампутировать ногу, а из-за инсульта часть тела была парализована.

Это последние кадры, на которых запечатлен отец Елены. Фельдшеры в противочумных костюмах забрали его из дома. Никто и подумать не мог, что обратно мужчина уже не вернется. В приемном отделении, рассказывает дочь погибшего, на её просьбу дать номер для связи ответили: «Мы сообщим вам сами, если ему станет плохо». И записали контакты. Елену вместе с мамой отправили лечиться домой. У них тоже диагностировали пневмонию, но вот Covid-19 подтвержден только у девушки.

Мы с мамой не могли выйти. Просили родных, знакомых. Елена Кальченко

Один раз даже удалось передать матрас от пролежней. Но о состоянии отца никто не сообщал. Елена вместе с мамой почти три недели пытались связаться с госпиталем. Телефоны давала охрана медучреждения, знакомые, скорая помощь, поликлиника – всё безуспешно. Правильный номер получили лишь от сотрудника госпиталя. Сначала девушка на том конце провода настаивала, что такой пациент уже выписан и отправился домой. Вот только как парализованный инвалид с ампутированный ногой смог вообще подняться с кровати, объяснить не смогла и связала с заведующим, который и сообщил шокирующую новость.

Уже полторы недели назад папа умер. Я была в полнейшем шоке. Его отправили в морг в Уфу. Елена Кальченко

Елене никто не мог объяснить, как получилось, что о смерти её отца ей не сообщили. Документы о лечении девушка тоже не смогла получить. Тогда написала пост в «Инстаграме».

Я до сих пор не понимаю, что произошло. Нет объяснения такому халатному отношению. Елена Кальченко

Сейчас этим инцидентом заинтересовалась прокуратура. Идет проверка, разбирательство проводит и Минздрав республики. На пост Елены отреагировал и главврач больницы. На должность он вступил недавно. В больнице проводят собственное расследование. Пациент, сообщили в медучреждении, поступил в момент, когда в ковид-госпитале была пересменка.

Одна смена ушла, новая смена пришла, и контакты родственников были утеряны. Пациент скончался, тело отправили в 13-ю больницу. Проводится внутренняя проверка, по результатам которой соберем медицинский совет. Ильшат Яппаров, главный врач городской больницы г. Салавата