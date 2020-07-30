Стало известно, кто заразил страшной инфекцией мясо для больниц в Башкирии

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению учреждениями здравоохранения и поставщиками мяса требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о качестве и безопасности пищевых продуктов, оформлению соответствующих сопроводительных документов, а также законодательства о контрактной системе.

Регина Батталова, помощник прокурора РБ по взаимодействию со СМИ и общественностью