Стало известно, кто заразил страшной инфекцией мясо для больниц в Башкирии

О причинах заражения мяса рассказали специалисты Россельхознадзора, которые, к слову, и обнаружили опасную бактерию.
Заразить мясо, предназначенное для больниц, листериозом могли крысы – грызуны являются одним из распространенных способов переноса. Причем произойти это могло необязательно на ферме – инфицироваться могло и уже готовое мясо, в том числе полуфабрикаты.
Напомним, что на днях зараженную продукцию изъяли из нескольких медучреждений: Янаульской, Мишкинской, Кушнаренковской, Гафурийской и Миякинской больниц. В последней продукция была с сальмонеллой. По словам специалистов, обе болезни являются опасными, но поддающимися лечению. Специалисты выясняют, каким образом могло заразиться мясо.
И что самое главное, как некачественная продукция оказалась в стенах лечебных учреждений? Известно, что все производители были из разных хозяйств. Проверку по данному факту сейчас проводит прокуратура.