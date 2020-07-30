Стало известно, кто заразил страшной инфекцией мясо для больниц в Башкирии

О причинах заражения мяса рассказали специалисты Россельхознадзора, которые, к слову, и обнаружили опасную бактерию.

Заразить мясо, предназначенное для больниц, листериозом могли крысы – грызуны являются одним из распространенных способов переноса. Причем произойти это могло необязательно на ферме –  инфицироваться могло и уже готовое мясо, в том числе полуфабрикаты.

Напомним, что на днях зараженную продукцию изъяли из нескольких медучреждений: Янаульской, Мишкинской, Кушнаренковской, Гафурийской и Миякинской больниц. В последней продукция была с сальмонеллой. По словам специалистов, обе болезни являются опасными, но  поддающимися лечению. Специалисты выясняют, каким образом могло заразиться мясо.

Либо это могло произойти при забое скота, либо во время переработки данной продукции, либо во время хранения продукции в холодильных камерах вышеназванных районных больниц.

Расиль Усманов, начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РБ

И что самое главное, как некачественная продукция оказалась в стенах лечебных учреждений? Известно, что все производители были из разных хозяйств. Проверку по данному факту сейчас проводит прокуратура.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению учреждениями здравоохранения и поставщиками мяса требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о качестве и безопасности пищевых продуктов, оформлению соответствующих сопроводительных документов, а также законодательства о контрактной системе.

Регина Батталова, помощник прокурора РБ по взаимодействию со СМИ и общественностью